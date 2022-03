Al via la joint venture tra Karol e università Jean Monnet per la reicerca sulle malattie degenerative

Una partnership per istituire sedi universitarie, a Palermo e Roma, per incentivare le professioni sanitarie e la ricerca sulle malattie degenerative. È l'obiettivo della joint venture promossa dalla Karol strutture sanitarie e dall'università Jean Monnet che prevede anche la realizzazione di sedi universitarie nei paesi del mediterraneo e dell'America centrale. Se n'è discusso nel corso dell'incontro che si è tenuto nella "Tonnara Florio" di Palermo e al quale hanno partecipato, il presidente del gruppo Karol, Marco Zummo, il prorettore per la ricerca dell'università Jean Monnet, Marcello Conigliaro, l'ambasciatore dell'Algeria (Abdelkrim Touahria)e l'ambasciatore del Messico (Carlos Garcia). Insieme hanno condiviso il progetto ed avviato interlocuzioni in tale direzione. "Il connubio tra assistenza e ricerca -spiega Zummo- costituisce un valore aggiunto per il raggiungimento dei migliori standard qualitativi e assistenziali e da questa consapevolezza nasce l'idea di realizzare tale partnership con una prestigiosa università internazionale".



