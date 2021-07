Al Giardino dei Giusti il Concerto del BachStringEnsemble

Per la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, giovedì 8 Luglio, nel Chiostro del Giardino dei Giusti​, si esibirà il BachStringEnsemble. Il Professore d’orchestra Salvatore Petrotto, voce e Primo Violino, afferma: "La musica, il canto e la danza si fanno portavoci, col loro linguaggio universale, di un messaggio di pace e di speranza, un messaggio che ha​ lo scopo di portare lo spettatore, attraverso un viaggio musicale inebriante e ipnotico, a​ dimenticare per una sera le problematiche del quotidiano"

Il ricco programma prevede l’esecuzione di brani inediti, come Rolf Løvland​ Nocturne​ (in prima esecuzione in Sicilia).

Si esibiranno, insieme al Prof. Salvatore Petrotto, Violino I e voce, i musicisti Angelo​ Cumbo, Violino​ II​, Giorgio​ Chinnici, Viola​, Claudia​ Gamberini, Violoncello​, Damiano D’Amico, Contrabbasso​, ​Riccardo​ Scilipoti, Tastiera​, Giuseppe Mazzamuto, Batteria/percussioni. L’evento vede la partecipazione delle Danzatrici Orientali​ Claudia Piraino​ in arte “Farida” e​ Katya Randazzo​ in arte “Tahira.

In ottemperanza alla normativa anticovid, l’ingresso è consentito gratuitamente, solo su prenotazione.

Info e prenotazioni:​‭ ‭091 6072532‬/533) al Botteghino del Politeama (ore 9/14) nonché giovedì 8 luglio direttamente presso il Giardino dei Giusti​ a partire dalle ore 20 secondo disponibilità.

