Alta velocità, fondi per la tratta "Fiumetorto-Lercara". E Salvini si proietta verso il Ponte sullo Stretto

Quasi 30 miliardi di euro per due opere, entrambe nel Mezzogiorno, che garantiranno nei prossimi anni collegamenti più celeri e scambi commerciali più agevoli oltre ad assicurare facile mobilità alle persone. Sono i due progetti per l'alta velocità sulle tratte Salerno/Reggio Calabria e tra Palermo e Catania, i cui progetti sono stati approvati oggi dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici al Mit guidato dal Ministro Matteo Salvini.

Pubblicità

Per la Palermo-Catania è stato approvato il progetto definitivo della “Tratta Fiumetorto - Lercara Diramazione”, ultimo lotto funzionale del valore di 1,8 miliardi di euro. Il progetto è parte integrante del Corridoio della rete Ten-T ''Scandinavia - Mediterraneo” che collega Palermo a Helsinki. Le gare saranno pubblicate entro la fine dell’anno. Per il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini rappresentano tasselli fondamentali anche pensando al progetto di Ponte sullo Stretto.

«Bene che il Mit, guidato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, abbia stanziato 4,5 miliardi di euro per la realizzazione di due opere, entrambe nel Mezzogiorno, che consentiranno collegamenti più veloci. Grazie a Salvini e all’esecutivo di centrodestra, con attenzione rivolta sempre al Ponte sullo Stretto, si lavora anche a tutte le altre opere necessarie allo sviluppo del territorio siciliano». Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega a Palazzo Madama e segretario in commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica.

E anche Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana, commenta positivamente l'approvazione dei due progetti: «Con Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture l’attenzione verso la Sicilia è alta. Lo dimostra oggi il via libera al finanziamento per l’Alta Velocità sulla rete ferroviaria Palermo-Catania, nell’ambito di uno stanziamento che riguarda anche la Salerno-Reggio Calabria per complessivi 4,5 miliardi di euro. Sono certa che l’azione congiunta tra i governi regionali e nazionali, nei quali la Lega ha un ruolo fondamentale in seno alle maggioranze degli esecutivi Meloni e Schifani, consentirà anche la realizzazione dell’opera epocale rappresentata dal Ponte nello stretto di Messina».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA