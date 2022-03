Ambulanze in coda davanti agli ospedali di Palermo

Le ambulanze sono rimaste in code per ore davanti agli ospedali palermitani. Da una settimana il pronto soccorso del Buccheri La Ferla è chiuso per lavori e così i pazienti che solitamente venivano portati nel nosocomio in via Messina Marine vengono dirottati negli altri ospedali.

L'effetto è quello che si sta assistendo da alcune ore. Una decina di ambulanze in coda con i pazienti che restano nei mezzi all’ospedale Civico di Palermo, sette in fila all’ospedale Policlinico dove è quasi impossibile fermarsi visto che non c'è molto spazio e altre sette davanti all’Ingrassia. Non va meglio all’ospedale Villa Sofia dove l’indice di sovraffollamento è del 297% e ci sono 89 pazienti al pronto soccorso di questi 33 in attesa. Va un pò meglio al pronto soccorso Covid del Cervello dove l'incide è al 110% con 22 pazienti dentro la struttura e 9 in attesa.



