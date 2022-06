Anziano scomparso da 4 giorni a Partinico, ricerche di polizia e carabinieri

Polizia e carabinieri stanno cercando da giovedì Vito Stabile, di 82 anni, uscito da casa in via Giuseppe Bonomo a Partinico e non più tornato. Continuano le ricerche anche da parte di amici e parenti, che hanno setacciato case rurali, appezzamenti di terreni, ospedale e case di riposo. Al momento del suo allontanamento da casa Stabile indossava un paio di jeans, una camicia azzurra e un gilet di colore verde militare. Si tratta di una persona ottantenne, sofferente che di recente ha avuto problemi di salute. Per molti anni aveva lavorato in Svizzera come operaio in un’impresa, per poi ritirarsi a Partinico e dedicarsi alla campagna.

