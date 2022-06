Autopsia sul corpo di una ragazza trovata morta vicino a un palazzo di 12 piani

E’ stata disposta dalla procura l'autopsia sul corpo di una ragazza di 22 anni trovata morta in via Cardinale Rampolla a Palermo, nei pressi di un palazzo di 12 piani. Non si esclude che possa essersi buttata dal terrazzo dello stesso stabile. Sul terrazzo dell’edificio sono state trovate, dagli agenti che indagano, la borsa e le chiavi dell’auto della giovane.

Nel palazzo sono in corso lavori di ristrutturazione. Secondo le prime ricostruzioni, la 22enne potrebbe aver avuto accesso alla terrazza condominiale per via del fatto che non era chiusa essendo in corso di svolgimento alcuni lavori sul prospetto. Ma non è ancora chiaro che cosa sia successo e per questo si è deciso di trasportare la salma della giovane all’istituto di medicina legale per accertare le cause del decesso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA