Autostrade: interventi tra Ss 640 e A19, chiusa rampa svincolo

Proseguono gli interventi di finitura presso il cantiere del nuovo svincolo di connessione tra l’autostrada A19 «Palermo-Catania» e la nuova sede della statale 640 «Strada degli Scrittori». Nelle notti comprese tra martedì 29 marzo e venerdì 1 aprile, in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo, sarà necessario chiudere al traffico la rampa dello svincolo normalmente utilizzata dai veicoli provenienti dalla statale e diretti a Palermo. Lo dice Anas. Il percorso alternativo prevede l’immissione in autostrada mediante lo svincolo di Ponte Cinque Archi, dopo avere percorso le statali 640dir, 626, 640 in direzione Caltanissetta Xirbi, 122bis e 121.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA