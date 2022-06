Ballarò, uomo trovato morto dentro la sua sua auto: Procura dispone l'autopsia

E' stata disposta l'autopsia sul cadavere del nigeriano di 39 anni, residente a Palermo, Omolade Oluwaehegun Akeem, trovato morto nel mercato Ballarò dentro una Peugeot parcheggiata in via Martoglio. A scoprire il corpo alcuni passanti. Sono intervenuti i medici del 118 che ne hanno constatato il decesso. Sta intervenendo il medico legale per accertare le cause della morte, anche se non sembrano esserci segni di violenza. Indagano i carabinieri. La salma è stata portata all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo per eseguire l’esame.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA