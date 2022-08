Botte da orbi durante la passeggiata per il cane

PALERMO - Una coppia - marito e moglie - è stata aggredita per futili motivi in via Bergamotto nel quartiere di Tommaso Natale, a Palermo. Un giovane di 20 ha inveito contro l’uomo perché avrebbe chiuso un varco pedonale per portare a passeggio il cane: i due hanno cominciato a picchiarsi. La donna è andata in soccorso del marito che stava avendo la peggio. I due hanno poi fatto ricorso alle cure dei sanitari del 118. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno iniziato le indagini per risalire all’aggressore.



