Cadavere in spiaggia a Palermo, il giallo si infittisce: perquisita una casa

Si infittisce il giallo del cadavere trovato con una ferita alla testa sulla spiaggia di Romagnolo a Palermo. I carabinieri di Palermo hanno infatti eseguito una perquisizione in un’abitazione nel quartiere Ciaculli, a casa di un uomo scomparso da alcuni giorni. Non è escluso che i controlli possano essere collegati al ritrovamento del cadavere (ancora senza nome.

Dall’esame del medico legale è emerso che la vittima ha un’età compresa fra 55 e 60 anni. Carnagione chiara, indossava un paio di jeans e una felpa grigia a girocollo. Il corpo è stato trasportato a riva dalle onde. Ad accorgersi della sua presenza è stato un passante. La piccola ferita alla fronte, un taglio e una ecchimosi sarebbero compatibili con una caduta dagli scogli prima finire in acqua.

L’uomo non fa parte della lista delle persone di cui è stata denunciata la scomparsa. Per chiarire le cause della morte la procura ha disposto l’autopsia che verrà eseguita all’istituto di Medicina legale del Policlinico.

