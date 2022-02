Camporeale, finisce con l'auto in un canale d'irrigazione: salvata dai carabinieri

Soccorsa e tratta in salvo dai carabinieri di Camporeale, nel palermitano, una giovane donna che, a causa della forte pioggia e del manto stradale bagnato, ha perso il controllo della propria auto finendo in un canale di irrigazione profondo circa 1,5 metri e coperto da fitta vegetazione. E' accaduto lungo la strada statale 624. I militari, grazie anche al costante contatto telefonico mantenuto con la persona coinvolta dal Carabiniere di turno presso la Centrale Operativa e alla localizzazione esatta avvenuta attraverso il box satellitare presente sull'auto, sono riusciti a raggiungere la donna e tirarla fuori dalla vettura danneggiata e finita nel terreno fangoso. La donna, in buono stato di salute ma molto spaventata, è stata trasportata dal personale del 118 presso l’ospedale di Sciacca per accertamenti.

