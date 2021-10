Carini, il titolare del pub aveva il reddito di cittadinanza: denunciato e multato

I carabinieri della Compagnia di Carini hanno denunciato il titolare di una panineria di 29 anni che percepiva il reddito di cittadinanza. Nel corso dei controlli è stato anche multato con 10 mila euro per aver installato un impianto audiovisivo destinato al controllo dei lavoratori e per aver impiegato personale non contrattualizzato, risultato anche percettore del reddito di cittadinanza. È stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale. Nel corso dei controlli un 42anne residente a Carini è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovato con 6 dosi di crack, materiale da taglio e confezionamento.



