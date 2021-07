Cavalli da traino morti a Palermo, il Comune vieta circolazione in alcune fasce orarie

"Le elevate temperature di questi giorni e, soprattutto, il cambio climatico con stagioni sempre piu calde e torride, rendono necessario tutelare maggiormente i cavalli impiegati nel traino delle carrozze adibite anche al servizio pubblico, per evitare gli episodi riportati dalle cronache in questi giorni. Ecco perchè, d’intesa con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, si è dato mandato agli Uffici di predisporre un’ordinanza che ne vieti la circolazione in una specifica fascia oraria nei mesi di luglio e agosto". Lo dice l’assessore comunale ai Diritti degli animali Toni Sala.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA