Completato il varo del viadotto Buttaceto sulla Pa-Ct

Terminate le attività di varo del Viadotto Buttaceto, imponente struttura metallica che permetterà al treno della linea ferroviaria Palermo-Catania di superare l’omonimo torrente. La nuova tratta Bicocca Catenanuova, realizzata da Webuild per conto di Rfi - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs), vede oggi al lavoro oltre 300 fornitori diretti, più della metà locali, e circa 400 persone (dipendenti diretti e indiretti).

L’opera è parte della linea che collegherà in meno di due ore Palermo e Catania, il più importante progetto infrastrutturale in costruzione nell’isola. La struttura è stata assemblata in cantiere e successivamente portata nella posizione prevista da progetto mediante una procedura complessa, detta di "punta», che utilizza vere e proprie slitte di varo, garantendo una riduzione dei tempi di esecuzione e un risparmio nei materiali impiegati.

Pubblicità

Nei prossimi giorni, saranno completate le operazioni di finitura e smontaggio delle strutture temporanee di varo, così da rendere l’impalcato predisposto per accogliere, nei prossimi mesi e una volta completato, i lavori di armamento e trazione elettrica della nuova linea ferroviaria. Webuild è leader globale nel settore della mobilità sostenibile, con un track record di 13.637 chilometri di ferrovie e metropolitane realizzate e 946 chilometri di ponti e viadotti. Nel Sud dell’Italia, Webuild è oggi impegnato, con una filiera di oltre 1.700 fornitori diretti nella realizzazione di 15 progetti infrastrutturali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA