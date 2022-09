Contributi dalla Regione per lo smaltimento dell'amianto in Sicilia

Arrivano finanziamenti per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito web della Regione Siciliana. L’avviso definisce le procedure per l’ottenimento del contributo a fondo perduto per la rimozione e smaltimento dell’amianto presente in immobili e abitazioni. La misura è finalizzata a invogliare i cittadini a eliminare i manufatti in amianto pericolosi per la salute e per l’ambiente.

Pubblicità

La dotazione finanziaria messa a disposizione dall’assessorato regionale all’Energia è di dieci milioni di euro. Il contributo sarà concesso in misura dell’80 per cento dei costi effettivamente sostenuti per un massimo di cinque mila euro; per gli interventi nei condomini l’importo massimo è di 2mila e 500 euro per abitazione per un totale, quindi, di 30 mila euro per tutto l’edificio.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA