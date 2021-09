Contrordine sulla statua del piccolo Di Matteo: non sarà rimossa dal municipio

In relazione alle notizie di stampa riguardanti la collocazione della statua del piccolo Giuseppe Di Matteo, la Commissione Straordinaria del Comune di San Giuseppe Jato, insediatasi lo scorso 8 agosto, comunica di avere in corso la ricognizione di tutte criticità che interessano l’Ente locale, tra le quali rientra, a pieno titolo, la formalizzazione della donazione del monumento commemorativo. "A seguito della stessa - si legge in una nota -, sarà cura della Commissione Straordinaria provvedere al più presto a individuare un idoneo sito che dia il dovuto risalto ad una vittima innocente, a perenne ricordo dell’efferatezza della violenza della criminalità organizzata".



