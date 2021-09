Coppa Floriopoli, Casa Florio e  gruppo Zaharaziz  insieme per rilancio Tonnara e marchio in tutto il mondo

Un partenariato tra il gruppo Zaharaziz e Casa Florio per rilanciare il patrimonio storico, artistico e culturale che rappresenta il marchio Florio in tutto il mondo. È stato siglato dopo lo straordinario successo che ha fatto registrare la Coppa Floriopoli¸ il concorso dinamico per vetture d’epoca e da competizione, che ha visto, sotto il vecchio ponte che collegava i box con la torre dei cronometristi e le vecchie tribune, la partecipazione di cinquanta equipaggi provenienti da diversi paesi. Il gruppo Zaharaziz, del Gruppo Karol, con a capo il presidente Marco Zummo, che ha collaborato con Casa Florio per la realizzazione della manifestazione, è soddisfatto e punta in alto per il rilancio del patrimonio che rappresenta questo marchio legato alla famiglia, che ha fatto la storia di Palermo e non solo. "Il marchio Florio rappresenta uno dei fiori all'occhiello del nostro patrimonio culturale e storico che bisogna assolutamente valorizzare. Con la sigla di questo partenariato puntiamo a far conoscere ancora di più e rilanciare la bellezza di tutto quello che a quel marchio rimanda". Viva soddisfazione esprime Chico Paladino Florio discendente e erede di Vincenzo Florio jr. e titolare di Casa Florio: "Sono certo che questa sinergia con una delle realtà più vive del nostro territorio e Casa Florio potrà contribuire a promuovere un'economia culturale e turistico ricettiva di alto livello di cui il nostro territorio ha bisogno “.

Salvo Barbasso

