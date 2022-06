Emergenza rifiuti, Anci Sicilia riunirà i sindaci il prossimo 5 luglio

Dell’emergenza rifiuti che riguarda tantissimi Comuni siciliani e che rischia di ingigantirsi trasformandosi in un vero e proprio allarme igienico sanitario, anche a causa delle alte temperature di queste ultime settimane, si è parlato nel pomeriggio in una videoconferenza fra l’ufficio di presidenza dell’Anci Sicilia, l'assessore regionale all’Energia Daniela Baglieri e il direttore del Dipartimento acqua e rifiuti, Calogero Foti. «Abbiamo assistito a una crescente sofferenza da parte dei comuni siciliani che è particolarmente critica nella Sicilia orientale ma che coinvolge l’intera Regione. Una emergenza che ha anche connotati di una crisi finanziaria in quanto a causa dell’eccessivo aumento dei costi per il conferimento, in molti casi, non renderà possibile approvare i piani economico- finanziari - ha detto Leoluca Orlando, presidente dell’Anci Sicilia -. Si tratta di costi economici, abnormi e ingestibili che generano una condizione di incertezza e di emergenza finanziaria che coinvolge un numero sempre crescente di comuni, che in particolare nell’Italia meridionale, non riesce ad approvare i bilanci». Martedì 5 luglio, alle 19, è previsto un confronto in videoconferenza fra tutti i sindaci della Sicilia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA