Palermo, emergenza sepolture: piano da 2 milioni di euro per il cimitero dei Rotoli

È stata approvata dalla Giunta comunale di Palermo, la delibera per il finanziamento dei lavori di manutenzione degli edifici e delle sepolture di proprietà dell'amministrazione nei cimiteri cittadini, oltre alla collocazione di loculi ipogei e la riparazione del forno crematorio. Le attività permetteranno la realizzazione da 320 a 400 loculi che si sommano ai 425 che saranno installati la prossima settimana.

Il finanziamento ammonta a 1,65 milioni e fa parte del contributo di 2 milioni di euro, assegnato al Comune di Palermo con decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

La differenza i 350 mila euro verrà destinata alle opere di allaccio della fognatura al nuovo forno crematorio, la cui realizzazione è in fase di approvazione.

Secondo il progetto è prevista la riparazione dell'impianto di cremazione per la riattivazione del forno esistente, che sarà destinato esclusivamente alla cremazione di bare prive di zinco. La manutenzione dell’impianto consentirà di mitigare l’aumento delle salme a deposito (attualmente 1.300), nelle more dell’avanzamento progettuale della riqualificazione funzionale del forno crematorio e la realizzazione del nuovo impianto crematorio, la modifica delle sepolture gentilizie tipologia A e B, concesse e realizzate tra il 2009 e il 2020, a disposizione dell’amministrazione comunale come previsto dalla clausola contenuta nei relativi contratti di concessione, finalizzata alla tumulazione di una salma, invece di uno spazio di 14 cellette ossari.

Il risultato che ci si aspetta da questa operazione è quello di recuperare almeno 100 loculi, e la collocazione di loculi ipogei in sostituzione delle fosse perenni assistita dal vigente piano cimiteriale. Quelli prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, da collocare in ipogeo, per il riassetto delle sezioni con fosse perenni, sono già stati acquistati e disponibili.

Il progetto prevede, inoltre, lo scavo e la collocazione del prefabbricato, pronto per la tumulazione, con la possibilità di avere 80 loculi disponibili. Altri lavori consisteranno nella manutenzione delle cappelle gentilizie acquisite al patrimonio comunale, per incuria da parte dei concessionari e per altre violazioni del regolamento cimiteriale, alcune delle quali con vincolo monumentale, recuperando così 140 loculi; lo smontaggio delle tensostrutture provvisorie che ospitano la maggior parte delle salme attualmente in attesa di sepoltura; messa in sicurezza e migliore accessibilità e fruizione del cimitero dei Rotoli, che è costituito da un’area di circa 20 ettari e il pronto intervento per la durata di un anno sui cimiteri comunali.

Sono inoltre previsti la piantumazione di 80 cipressi e un sistema di ricognizione/censimento della consistenza del cimitero dei Rotoli per l’osservazione diretta del loro stato di conservazione, della tecnica costruttiva e la rilevazione di tutti i dati informativi, relativi ai concessionari, presenti direttamente sui manufatti cimiteriali, oltre alla rilevazione del numero di posti occupati, alle date di decesso degli occupanti, rilievo topografico, realizzazione di un virtual tour del cimitero, realizzato con l’utilizzo di immagini panoramiche, raccolta, digitalizzazione e archiviazione di dati documentari in possesso dell’amministrazione comunale.

"Fin dal giorno del mio insediamento - ha detto il sindaco Roberto Lagalla - l’emergenza al cimitero dei Rotoli è stata al centro del mio impegno da sindaco. Non è un caso, dunque, che la prima delibera di giunta abbia riguardato una delle peggiori ferite di sempre per questa città. Il quadro che ci siamo trovati davanti è drammatico e l’unica soluzione è stata quella di lavorare nell’ultimo mese, giorno e notte, per trovare soluzioni. Finalmente la settimana prossima si partirà con i lavori, per iniziare a dare risposte concrete ai familiari di quei cari deceduti e per troppo tempo rimasti ammassati nel deposito dei Rotoli e alla città che guarda con sgomento a questa vicenda".

L’assessore Salvatore Orlando ha poi sottolineato che "con questo progetto diamo un primo segnale operativo all’emergenza dei cimiteri. Le attività deliberate in giunta rispondono al carattere di urgenza che serve in questo momento per iniziare a liberare un deposito di bare al cimitero dei Rotoli che oggi conta circa 1.300 salme. Questo sarà il primo di una serie di passi per restituire dignità a questo luogo sacro".

