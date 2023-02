Figuccia: "Per Palermo ottenuti due importanti finanziamenti"

"Dopo una lunga maratona notturna abbiamo votato la prima finanziaria di questa legislatura. Una finanziaria che contiene molte norme importanti e che si è conclusa rispettando i tempi che avevamo concordato in sede di programmazione".

E’ il commento dell’on. Vincenzo Figuccia deputato regionale della Lega Prima l’Italia.

"Anche in questa finanziaria – spiega Figuccia - ho voluto esprimere il mio contributo proponendo due emendamenti di grande interesse soprattutto per il nostro territorio. Il primo prevede l’erogazione da parte del dipartimento regionale per le infrastrutture e per i trasporti di 1 milione e 500 mila euro per la costruzione di una piscina comunale nel quartiere Borgo Nuovo di Palermo. Il secondo riguarda l’erogazione di 250.000 al Genio Civile al fine di provvedere alla sistemazione ed adeguamento del manto stradale di via Evangelista di Blasi sempre a Palermo, ridefinendo il doppio senso di marcia. L’attenzione per il territorio – conclude Figuccia - è la mia priorità e, come ho sempre fatto e detto, cercherò di rappresentare le istanze dei nostri cittadini che hanno il diritto di poter vivere in una terra migliore e più accogliente".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA