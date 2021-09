Francobollo delle Poste per i 70 anni di Coldiretti Sicilia

Un francobollo commemorativo per i 70 anni dalla sua costituzione di Coldiretti Sicilia è stato emesso oggi dal ministero dello Sviluppo economico. Lo rende noto Poste italiane sottolineando che il costo è 1,10 euro, che la tiratura è di trecentomila esemplari con fogli da 28 ciascuno. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Il bozzetto è stato curato da Marina Portolano. La riproduzione assembla una serie di elementi figurativi caratteristici della Sicilia e del mondo dell’agricoltura che sintetizzano il cammino e il cambiamento percorsi dalla federazione regionale Coldiretti Sicilia durante i suoi settanta anni di attività: l’Etna, la Testa di Moro, le maioliche, due colonne, testimonianze dell’architettura greca, e una cornucopia; all’interno di una pergamena è visibile un paesaggio agreste su cui volteggiano un satellite e un drone a rappresentare il legame tra il passato e il futuro. In alto, al centro tra le maioliche, è riprodotto il logo della Coldiretti Sicilia.

Completano il francobollo la leggenda «70° Anniversario», la scritta «Italia» e l’indicazione tariffaria "B". L'annullo primo giorno di emissione sarà disponibile nello sportello filatelico dell’ufficio postale di Taormina. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili negli Uffici Postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l’occasione è stata realizzata una cartella filatelica, in formato A4 a tre ante, contenente il francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15 euro.



