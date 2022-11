Il grande Vasco Rossi torna a Palermo:domani sera la conferma con le date ufficiali della tournèe

Domani sera Vasco Rossi annuncerà le date della sua tournèe. Il cantautore non faceva tappa a Palermo dal 2005, quando infiammò il Velodromo.

Si esibirà allo stadio Renzo Barbera; quanto alle date ufficiali c'è ancora il massimo riserbo, anche se secondo quanto appreso da PalermoToday dovrebbe essere intorno alla prima metà di giugno.

Dopo la conferma di un nuovo tour nei principali stadi italiani, ecco il ritorno dei concerti: Il momento coincide con l'arrivo nelle sale cinematografiche italiane, solo per tre giorni, il 14, 15 e 16 novembre, del film-concerto "Vasco live Roma Circo Massimo 2022".

Un appuntamento con la storia per la città, dato che l'ultimo a salire su quel palco fu Claudio Baglioni. Ora sembra aprirsi lo spiraglio per una nuova epoca. Vasco a Palermo, per un evento fortemente voluto da Live Nation, che produce tra gli altri i concerti di Vasco Rossi, e Musica da bere di Carmelo Costa, una delle più importanti organizzazioni di spettacoli in Sicilia.

L'ultimo organizzato da Musica da bere allo stadio è stato un capolavoro firmato da Eros Ramazzotti, Jovanotti e Pino Daniele insieme. Era il 1993. Costa spera in una standing ovation da replica.

"La notizia del concerto di Vasco Rossi a Palermo conferma l’impegno di questa amministrazione per far tornare in città i grandi nomi del panorama musicale. È già successo con lo sforzo per rendere, la scorsa estate, il Velodromo di nuovo agibile per ospitare il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori e si prosegue, riaprendo dopo tanti anni lo Stadio Barbera per un grande evento musicale come il concerto di Vasco Rossi. La città non merita di stare ancora ai margini, ma di essere una meta al centro dei grandi spettacoli. Oltre a essere una bella notizia per i palermitani, il ritorno dei grandi concerti in città diventa una grande occasione per l’economia e l'indotto del territorio che ruotano attorno agli spettacoli di questa portata". Così dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

