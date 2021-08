Incendi, nel Palermitano fiamme minacciano aziende e un motel

Ancora incendi in Sicilia. A Palermo e provincia, con la temperatura che ha toccato i 40 gradi, le squadre - raddoppiate - dei vigili del fuoco e della forestale sono impegnati in una ventina di fronti: a Camporeale, a Corleone dove sono minacciate alcune aziende agricole, a Valledolmo dove le fiamme stanno creando non poche apprensioni ai residenti di alcune abitazioni, a Castronovo di Sicilia nei pressi di un Motel, a Trabia, Belmonte Mezzagno e Villafrati nella zona della statale Palermo-Agrigento.



