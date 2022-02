Insediato nuovo Cda della Seus: il presidente è Calogero Ferlisi

Si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione della Seus, la società che cogestisce il servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia. Era senza vertici da metà settembre, cioè da quando era scaduto il Cda presieduto da Davide Croce. A capo del nuovo Consiglio di amministrazione è stato indicato Calogero Ferlisi, ex magistrato e presidente del Tar di Palermo. Ne fanno parte anche Simona Taibi e il riconfermato Pietro Marchetta. La designazione è avvenuta in sede di assemblea dei soci. La designazione è stata fatta dal socio di maggioranza, la Regione Siciliana.

