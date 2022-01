L'acquisto dei Suv al posto dei centri estivi: il Ministero chiede lumi all'amministrazione comunale

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche della famiglia, ha chiesto al Comune di Agrigento la trasmissione urgente della documentazione relativa all'utilizzo del finanziamento Dipofam per i centri estivi per l'acquisto dei 4 Suv e dei 9 computer portatili effettuato dal Comune.

Il dipartimento per le politiche della famiglia era stato sollecitato, il 5 gennaio scorso, dal vice presidente provinciale del Codacons Giuseppe Di Rosa, il quale evidenziava alcune "criticità" relative all'utilizzo delle risorse finanziarie riguardanti il contributo statale.

Palazzo dei Giganti dovrà rispondere entro il 23 gennaio, fornendo tutta la documentazione necessaria.

"Siamo fiduciosi - ha detto Di Rosa - sul fatto che si chiarisca la vicenda da noi sollevata".

