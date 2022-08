Lotta ai rifiuti lungo le autostrade: fototrappole sulla Palermo-Mazara

Sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo e sulle sue diramazioni, l’Anas ha installato un sistema di fototrappole per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti lungo l’autostrada e soprattutto nelle piazzole di sosta. L’abbandono abusivo dei rifiuti lungo le strade costituisce infatti un reato, oltre che un grave atto di inciviltà e un problema per il decoro, l’ambiente e la salute pubblica nonché per la sicurezza stradale. Quello delle fototrappole affianca il sistema di videosorveglianza già esistente che ha finora consentito di elevare oltre 100 sanzioni.



