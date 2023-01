Maltempo, alberi sdradicati dal vento e auto danneggiate a Palermo

Cinquanta interventi da parte dei vigili del fuoco a causa del maltempo che da ieri e fino alla scorsa notte ha imperversato a Palermo e provincia. Decine gli alberi caduti, alcuni dei quali hanno danneggiato auto. E' successo in più punti in via Lanza di Scale, nella zona della salita che porta a Mondello, nei pressi del Giardino Inglese e a San Lorenzo dove è caduto anche un palo dell’illuminazione. Anche in provincia con il vento che è arrivato a soffiare con raffiche fino a 100 chilometri orari ci sono stati interventi per rimuovere alberi caduti come nella zona di San Martino delle Scale e nella zona di Carini e Bagheria. Diversi anche gli interventi per cornicioni finiti in strada, tabelloni pubblicitari pericolanti e lamiere che volano dai palazzi. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche per diversi allagamenti nella zona di Mondello, nei pressi degli ospedali Policlinico e Civico, via Imera, via Messina Marine.

