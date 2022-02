Manlio Messina: «Nonostante scelta del tribunale, andiamo avanti con eventi in onore di Bellini»

«Apprendiamo con rammarico che il tribunale di Palermo ritiene che il nome di Vincenzo Bellini appartenga a un privato e non alla comunità. Ciononostante andremo ancora avanti - e fino all’ultimo - per tentare di restituire Bellini alla sua gente. E come detto più volte, non sarà certamente una denominazione a fermare il nostro impegno nella riqualificazione della cultura siciliana. A breve presenteremo la terza edizione degli eventi in onore di Bellini. Si rassegni chi pensa che il governo Musumeci si fermerà: andremo avanti nell’azione di risanamento degli enti teatrali e culturali nell’interesse della Regione Siciliana». Lo dichiara l'assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Manlio Messina.



