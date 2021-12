Montelepre, la GdF interrompe la festa del liceo diventata la sagra della illegalità

La festa del Liceo era una specie di inno alla illegalità. I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nei giorni scorsi, hanno effettuato una serie di verifiche soprattutto in ordine alla normativa sul super green pass in un locale, sito a Montelepre, adibito a discoteca in occasione di una festa organizzata da alcuni studenti di un istituto scolastico della provincia.

Le Fiamme Gialle di Partinico hanno così rilevato che il locale era sostanzialmente abusivo e che ospitava comunque più persone di quante ne avrebbe dovute opsitare (279 anziché 250). Inoltre durante la serata sono state impiegate quattro persone in nero. Dulcis in fundo dentro la discoteca sono state trovate per terra alcune dosi di marijuana e cocaina, gettate via presumibilmente alla vista dei cani anti droga dei finanzieri.

Si è proceduto così a far defluire gli avventori ai fini di un controllo capillare sul possesso del “Super Green Pass” senza comunque rilevare irregolarità.

