Notte di incendi nel palermitano. Da ieri sera e fino a questa mattina ha bruciato il vallone di contrada Ciauli, a Gratteri. Vigili del fuoco e Forestale sono impegnati da ore. Le fiamme stanno distruggendo la vegetazione in una zona impervia, difficile da raggiungere con i mezzi da terra. Si sta valutando se far intervenire i canadair per cercare di salvare quel che resta del bosco, andato in gran parte distrutto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA