Occupò scuola con la famiglia perché rimasto senza tetto: assolto

Assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Una persona era stata processato per occupazione abusiva poiché aveva occupato la scuola insieme alla sua famiglia composta da sua moglie e quattro figli di cui una gravemente malata di epilessia. Nonostante aveva i requisiti per ottenere l'alloggio popolare le lungaggini amministrative l'hanno fatto ritrovare senza un tetto e costretto, dalla necessità, di trovare riparo per i suoi figli ha occupato una scuola.

Il Giudice ha riconosciuto la scriminante dello stato di necessità ed assolto lo stesso perché il fatto non costituisce reato. L'uomo è stato difeso dall'avvocato Ylenia De Francisci del foro di Palermo.

