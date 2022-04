Palermo, 19enne muore in un incidente stradale a Villagrazia di Carini

Incidente mortale questa mattina a Villagrazia di Carini nel palermitano. Herik Scalavino di 19 anni ha perso la vita sulla statale 113 mentre si stava recando a lavoro alla guida di una Ford Ka. Nell’impatto il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. I sanitari del 118 hanno cercato di salvarlo ma non c'è stato nulla da fare. E' stata constatata la morte e il corpo restituito alla famiglia per celebrare i funerali. Sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale.

I genitori del giovane sono molto conosciuti in paese a Villagrazia, dove gestiscono un panificio. Tantissima commozione in paese non appena si è diffusa la notizia. L’incidente si è verificato nei pressi della pizzeria La Torre nella zona di Villagrazia di Carini sulla statale 113.



