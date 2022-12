Palermo: arrestati i rapinatori specializzati negli assalti ai furgoni di sigarette (NOMI)

Sono stati arrestati due rapinatori specializzati negli assalti ai furgoni carichi di sigarette.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dalla Squadra mobile di Palermo. Quattro i colpi messi a segno tra il 13 maggio e l’8 settembre scorsi: si tratta di rapine a furgoni adibiti al trasporto di tabacchi commesse il 13 maggio in via Oreto, il 26 luglio in via Azolino Hazon, il 26 agosto in via Oreto angolo via Spica e l’8 settembre a piazza Sant'Erasmo.

Gli arrestati sono Carmelo Tinnirell, 23 anni, e Ivan Anaclio di 26 anni che ha avuto i domiciliari. Sono in corso indagini per risalire ai complici.



