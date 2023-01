Palermo, caccia allo stalker dei manifesti che denigrano una donna

L’indagine non è solo per diffamazione, ma anche per stalking. La vicenda dei volantini trovati in via Sammartino, a Palermo, che ritraggono una donna e quindici uomini, tra cui politici, avvocati e calciatori, è al centro di un’indagine dei carabinieri.

Un volantino nel quale qualcuno ha voluto denigrare una donna che prima di questo episodio ha denunciato l’incendio di tre auto bruciate, l’ultima lo scorso dicembre, e ha ricevuto sul cellulare numerosi messaggi di minacce.

Lo stesso volantino affisso qualche giorno fa in via Sammartino, era già stato recapitato all’avvocato della donna nel 2020. L’ex marito ha detto ai carabinieri che è estraneo alla diffusione del volantino e attraverso il suo avvocato ha presentato una denuncia contro ignoti. La donna, sentita dai militari, ha anche lei escluso che sia stato il marito a tappezzare il centro città con quei manifesti.

