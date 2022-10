Palermo, chiusa per un mese la discoteca Payone dopo l'ennesima rissa

Il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha chiuso per mese la discoteca Payone di via dei Nebrodi. Il provvedimento è stato adottato dopo la rissa registrata lo scorso weekend all’interno della discoteca, con numerosi giovani che se le sono date di santa ragione incuranti dell’incolumità degli altri coetanei presenti sulla pista da ballo. La rissa si sarebbe poi spostata su strada a colpi di caschi tra le auto in transito.

Sul posto oltre alle forze dell’ordine è giunto anche personale del 118 per un ragazzo con lesioni al capo e di una ragazza minorenne colpita da un attacco di panico. La stessa discoteca a febbraio era stata chiusa per 10 giorni.

