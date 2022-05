Palermo, donna incinta di otto mesi muore con la bimba che portava in grembo: indagata la ginecologa

C'è un’indagata nel procedimento penale per la morte di Caterina Todaro e della piccola Desirè, la bimba che portava in grembo. Si tratta della ginecologa della paziente, R. M. M., 41 anni, che, oltre a esercitare in libera professione, lavora nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale «Buccheri - La Ferla» di Palermo. Lo stesso ospedale dove la trentottenne palermitana incinta in otto mesi è stata trasportata e fatta partorire nel vano tentativo di salvare almeno la bimba, che invece è nata morta.

La professionista è indagata per omicidio colposo e interruzione di gravidanza. Oggi al Policlinico, Antonella Argo, medico legale ha eseguito le autopsie sulla salma della donna e sul feto. La morte della trentottenne sarebbe stata provocata da un «arresto cardiocircolatorio in paziente con shock emorragico, tamponamento cardiaco da fissurazione aortica», mentre la bambina è spirata per «insufficienza utero-placentare».

Bisognerà però attendere gli esiti degli esami istologici sui campioni prelevati e gli esami della documentazione clinica, sequestrata dai carabinieri della stazione di Acqua dei Corsari per avere delle certezze.

«Al momento si sa - dicono gli avvocati dello Studio3A Valore Spa che assiste il marito di Caterina Lorenzo Meschisi - che alle 12.33 Caterina Todaro era ancora viva, a quell'ora ha inviato un whatsapp alla cognata: il marito, rientrato a casa per il pranzo, l’ha trovata riversa a terra nel corridoio del bagno appena mezzora dopo, alle 13.08 ha chiamato il 118 spiegando che sua moglie era in stato interessante con gravidanza quasi a termine. La prima delle tre ambulanze che sarebbero sopraggiunte, però, era senza medico e rianimatore e nella sala parto del Buccheri, dove è stato eseguito l’inutile taglio cesareo la trentottenne è arrivata, con massaggio cardiaco in corso solo alle 14.43». E’ stata dichiarata deceduta alle 15.14. Lunedì saranno celebrati i funerali della mamma e della bimba.



