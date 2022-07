Palermo, la spiaggia dell'Arenella era diventata un camping: polizia sgombera tendopoli

Sgomberata la spiaggia dell’Arenella da una tendopoli che era stata installata da alcune settimane. Il servizio è stato disposto dal questore di Palermo Leopoldo Laricchia. Alla questura erano arrivate diverse segnalazioni che lamentavano l’installazione dell’accampamento di più persone con tende e gazebo che vivevano in spiaggia creando disagi ai residenti.



Lo sgombero, ad opera degli agenti dei commissariati "Libertà» e «Mondello», ha visto impegnati i carabinieri, i finanzieri, i militari della guardia costiera e la polizia municipale. Sono state identificate 11 persone che vivevano in spiaggia, elevate due sanzioni amministrative a due camper per sosta abusiva. Una persona è stata denunciata per occupazione abusiva del demanio e vendita di bevande alcoliche senza licenza con conseguente sequestro amministrativo del frigo bar e di tutta la postazione adibita alla vendita.

