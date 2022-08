Palermo, nascondevano mezzo chilo di cocaina in casa: arrestati padre e figlia

Arrestati a Palermo dai carabinieri del nucleo radiomobile, padre e figlia di 60 e 47 anni, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari con i loro colleghi dell'unità cinofila del nucleo Palermo Villagrazia, hanno effettuato una perquisizione in casa dei due indagati, nel quartiere Vucciria, dove è stato trovato mezzo chilo di cocaina, divisa parzialmente in dosi, e oltre 1000 euro in banconote di piccolo taglio.

La droga è stata sottoposta a sequestro e sarà esaminata nel laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Palermo per le verifiche ponderali e qualitative. L'arresto è stato convalidato dal gip che ha sottoposto l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la donna alla misura degli arresti domiciliari.

