Nella Chiesa di San Domenico via al Festival Lirico dei Teatri di Pietra con "Il Risveglio"

Giorno 1 Dicembre, alle 21, avrà luogo l’edizione speciale per la Città Metropolitana di Palermo del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, "Il Risveglio" ,promosso dal Coro Lirico Siciliano.

Pubblicità

La manifestazione presso la Monumentale Chiesa di San Domenico di Palermo avrà inizio con la rappresentazione dell’opera lirica «Falcone e Borsellino, ovvero il Muro dei Martiri», musiche di Antonio Fortunato su libretto di Gaspare Miraglia: non a caso si è scelto di aprire la manifestazione in un luogo simbolo di legalità e memoria, che conserva al suo interno le spoglie del giudice Giovanni Falcone.



L’evento è coprodotto dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia - con il Patrocinio della Fondazione Falcone e del Premio Nazionale Paolo Borsellino; un omaggio ai due magistrati e a tutte le vittime della mafia, e, insieme, un messaggio di rinnovamento e rinascita tramite musica e poesia.

Il calendario prevede eventi dall’1 al 10 Dicembre sia in quartieri periferici, che in zone di particolare pregio storico, artistico e monumentale: Sperone, Borgo Nuovo, Brancaccio, Zisa saranno trasformati, per una notte, in palcoscenici di grandi teatri.

Grandi artisti e una serie di eventi straordinari per questa prima edizione speciale palermitana, che coniuga bellezza, arte, impegno civile e doveroso ricordo, attraverso un festival che si è già affermato come la stagione musicale e artistica di riferimento del meridione. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA