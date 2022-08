Palermo, rapina ad un furgone che trasportava sigarette: partite le indagini

Si è verificata questa mattina una rapina ai danni di un autotrasportatore di tabacchi a Palermo. L'uomo è stato sorpreso in via Roggero Loria, mentre consegnava i cartoni di bionde, da due uomini a volto coperto.

I due lo hanno minacciato e si sono fatti consegnare diversi colli per un valore di circa 10 mila euro. Il colpo è durato solo qualche minuto: il tempo di aprire lo sportello del furgone e caricare le stecche di tabacco in un’altra vettura che poi è fuggita verso la zona di via dei Cantieri.

Il dipendente ha immediatamente chiamato il 112 e segnalato la rapina. Sono intervenuti gli agenti delle volanti e quelli della scientifica che hanno eseguito i rilievi per risalire a tracce utili per individuare gli autori della banda che in questi mesi ha preso di mira più volte i furgoni.

