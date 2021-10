Palermo, sull'auto avevano oltre un chilo di cocaina: arrestati tre trafficanti

In tre sono stati arrestati dopo che la polizia ha trovato sull'auto sulla quale viaggiavano oltre un chilo di cocaina che, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 100 mila euro. In manette da parte della Polizia sono finiti S.D., 29enne palermitano, M.A., 30enne nato a Termini Imerese, e F.M. 50enne nato a Trabia, tutti con precedenti specifici in materia di stupefacenti.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno notato una Volkswagen Golf, con a bordo tre soggetti, percorrere via dell’Orsa Minore a Falsomiele. L’atteggiamento assunto dal conducente, che alla vista degli agenti ha dapprima rallentato bruscamente la marcia, salvo poi riprenderla in maniera spedita, ha destato i sospetti degli agenti, che hanno deciso di fermare il veicolo, coadiuvati da agenti delle Volanti per un controllo di polizia.

I tre occupanti del mezzo sono stati identificati ed i poliziotti, in considerazione sia dei precedenti specifici in ambito di sostanze stupefacenti, sia del loro atteggiamento durante le fasi del controllo, hanno deciso di approfondire l’accertamento estendendolo al veicolo.

Era una corretta intuizione: infatti, all’interno di una scatola di scarpe occultata nell’abitacolo dell’auto è stato individuato un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso pari ad un chilogrammo e 100 grammi.

La droga, che venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare anche 100 mila euro, è stata posta sotto sequestro, mentre i tre fermati sono stati arrestati nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente in concorso.

