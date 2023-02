Piano Battaglia, nei prossimi fine settimana potranno essere autorizzati soltanto 45 pullman

Piano Battaglia si cambia. Il comune di Petralia Sottana, al fine di evitare i sovraffollamenti delle scorse settimane ha limitato l’accesso nei weekend a 45 pullman nei giorni festivi e prefestivi. Per fare richiesta di accesso bisogna inviare via pec una mail con il numero di targa e il numero delle persone al protocollo dell'ente: petraliasottana@sicurezzapostale.it entro e non oltre le 12 del giovedì per accedere il sabato, e le 12 del venerdì per accedere la domenica. Chi non sarà provvisto di autorizzazione non sarà fatto passare ai varchi di accesso. In effetti, sono stati molteplici i problemi che si sono riscontrati nelle ultime fine settimane, con l'accesso illimitato di pullman e con i viaggiatori costretti a percorrere alcuni chilometri a piedi, con annessi rischi e pericoli, per raggiungere il primo rifugio.

