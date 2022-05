Poliziotti fermano rapinatori: aggrediti dalla folla e banditi "liberati"

Due poliziotti della squadra Falchi ieri sera sono stati aggrediti a Palermo da alcune persone, nel quartiere Borgo Vecchio, intervenute dopo che gli agenti avevano bloccato due giovani, autori di una rapina, a bordo di uno scooter. I poliziotti sono stati medicati al pronto soccorso, per loro la prognosi è di 6 e 10 giorni. I due fermati sono riusciti a fuggire.



«Non è la prima volta che ciò accade - dicono i sindacalisti del Siulp - Per questo, proprio in un momento in cui ci apprestiamo con i più alti livelli istituzionali a commemorare il trentennale dei tragici fatti di sangue di Capaci e via D’Amelio, sale piú forte il grido di allarme, più volte lanciato in questo periodo, circa un graduale senso di decadimento dell’autorevolezza delle istituzioni percepita da fasce sempre piú ampie di cittadini che, in questa come in altre occasioni scelgono purtroppo di stare dalla parte dei malavitosi di turno».



«Siamo stanchi - conclude il Siulp - di continui appelli alle componenti politiche, governative e istituzionali senza che vi siano segnali inequivocabili di inversione di tendenza. Quale prezzo dovranno pagare ancora le donne e gli uomini in divisa prima di una seria presa di coscienza civica da parte di tutte le parti sane del nostro Paese? Vorremmo saperlo con chiarezza».

