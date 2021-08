Poliziotti aggrediti in piazza Magione, due arresti

Due arresti e un obbligo di dimora per l’aggressione, compiuta il primo giugno in piazza Magione a Palermo, nei confronti di due poliziotti: erano stati presi a calci, pugni, spintoni e colpiti con bottiglie prese dai cestini dei rifiuti durante un controllo a un venditore ambulante di bibite e alcolici. I tre avevano tentato invano di sottrarre lo sfollagente a uno degli agenti. I due poliziotti agenti riportarono ferite e lesioni personali guaribili in 15 e 5 giorni.



