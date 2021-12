Porto Empedocle, s'inaugura il mercatino di Natale

Porto Empedocle, anche grazie al comitato provinciale Aics di Agrigento ed all'Associazione Mariterra, si veste di Natale.

Infatti, oggi pomeriggio, alla villa Kennedy, nella centralissima via Roma, sarà inaugurato il mercatino di Natale con diversi espositori tra artigiani e produttori di delizie locali.

Il mercatino di Natale si svolgerà fino a domenica prossima 19 dicembre con apertura anche al mattino.

Domani pomeriggio, intorno alle ore 16, nella zona alta di Porto Empedocle, all'altipiano Lanterna, è in programma la festa del centro autunnale per bambini organizzato sempre dall'Aics. Per l'occasione verrà messo in mostra l'albero di Natale, realizzato con la plastica, realizzato dagli stessi bambini e dagli animatori del centro Emmaus che fa capo alla parrocchia guidata da padre Salemi. Per l'occasione, sarà possibile anche vedere all'opera i bambini che hanno realizzato una scenetta in siciliano, la classica novena di natale e uno spettacolo di magia. L'Aics, comitato provinciale di Agrigento, si appresta a concludere un ciclo di ben 13 centri estivi ed autunnali, finanziati per intero dal Ministero della Famiglia.

