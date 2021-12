Riapre l'ippodromo alla Favorita di Palermo

«È un giorno importante per Palermo, per l’ippica e per lo sport in generale. Riapre il meraviglioso ippodromo nel Parco della Favorita. Da qui parte un messaggio di grande speranza per il presente e il futuro della città. Questo impianto sarà utilizzato anche per grandi manifestazioni concertistiche. Così Palermo si attrezza non soltanto del suo tradizionale ippodromo, ma anche di uno spazio di straordinaria bellezza che potrà consolidare e arricchire ulteriormente l’attrattività della città». Lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

«Sono felice di essere presente oggi all’inaugurazione dell’ippodromo di Palermo, nel Parco della Favorita. È un ricordo di quando ero ragazzino». Così, in una nota, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè. «Firmerò la petizione per intitolare l’ippodromo a Biagio Lo Verde, driver importante della Favorita definito il «Signore dell’ippica». Io e tutti coloro che lo hanno conosciuto lo ricordiamo come una persona meravigliosa», conclude Miccichè.



