Ristorante e lido sequestrati a Palermo

Denunciato per invasione di terreni ed edifici e per avere occupato abusivamente circa 300 metri quadrati di pubblico demanio marittimo. Sequestrati sdraio, lettini, ombrelloni, frigoriferi e banco espositore. E' successo nella borgata marinara di Mondello, a Palermo, dopo controlli effettuati dalla Polizia.

Sequestrato anche un ristorante per mancanza della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande, difformità della pianta planimetrica dei locali, carenze igienico sanitarie, violazioni penali accertate dall’Ispettorato del Lavoro nella gestione dei dipendenti. Complessivamente, sono state elevate sanzioni per 30 mila euro.



