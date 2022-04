Romanzo di Roberto Saviano per ricordare Giovanni Falcone

«Il 23 maggio saranno passati trent'anni dalla strage di Capaci. Trent'anni dall’attentato di Cosa nostra in cui vennero assassinati il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Per ricordare Giovanni Falcone ho scritto un romanzo. Solo il romanzo poteva permettermi di strappare la figura di Falcone alla celebrazione di maniera, alla retorica, alla bidimensionalità del santino e restituirgli umanità». Lo dice Roberto Saviano in un post su Instagram in cui annuncia l’uscita del libro e un podcast. "I fatti, gli avvenimenti, i personaggi sono tutti reali, gli ho solo prestato la mia immaginazione per dargli indietro vita, sentimenti, dialoghi. Ricordare, dal latino re-cordari, significa proprio questo: 'riportare al cuorè. 'Solo è il coraggiò uscirà per @libribompiani il 27 aprile, ma nel frattempo, sul Corriere della sera, una volta a settimana uscirà un episodio del podcast con la voce di Luca Zingaretti (@lucazingarettiofficial)» dice Saviano.



