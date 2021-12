Rubano pure i lampadari da una villetta, due arrestati a Misilmeri

I carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno arrestato un 28enne e una 34enne, residenti a Palermo, per furto aggravato. I due sono stati sorpresi e bloccati dai militari in un’area rurale appena usciti da una villetta con alcuni lampadari in mano. Sul mezzo da loro utilizzato sono stati ritrovati altri mobili, probabilmente portati via poco prima dalla stessa abitazione, attualmente disabitata. Per entrambi sono scattate le manette e, dopo la convalida dell’arresto, sono stati sottoposti all’obbligo di dimora nel comune di Palermo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA