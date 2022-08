E' accaduto alle porte di Cammarata. Matteo Salvini in Sicilia per la campagna elettorale del 25 settembre si è imbattuto in un gregge di 350 pecore che hanno attraversato la strada che il leader della Lega stava percorrendo in auto per spostarsi da una località all'altro. E' sceso dall'auto e ha scambiato qualche parola con i due pastori del gregge, poi ha commentato ironicamente: «Diamo precedenza alle "ragazze"».

Pubblicità

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA